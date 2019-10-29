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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
29 Ekim 2019 - 07:28,

Selin Ciğerci'nin düğününde ilginç anlar... Kimse ne olduğunu anlamadı!

Uzun zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci dün akşam nikah masasına oturdu.

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Uzun zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci dün akşam nikah masasına oturdu.

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Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine giren çifti dostları yalnız bırakmadı.

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Çiftin nikah şahitliğini ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptı. İmza atma töreninde Selin Ciğerci gözyaşlarını tutamadı.

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Geceye sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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GÖRSEL ŞÖLEN

Selin Ciğerci’nin aylar öncesinden hazırlık yaptığı düğün de dansçılar konuklara görsel şölen yaşattı.

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Düğünde Alişan, Linet ve Demet Akalın gibi ünlü isimler sahne aldı.

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GELİN ÇİÇEĞİNİ KAPMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Selin Ciğerci gelin çiçeğini konuklara doğru atarken ilginç görüntüler yaşandı. Çiçeği havaya atmak yerine, aşağı doğru atan Ciğerci bekleyenleri şaşırttı.

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Konuklar çiçeği kapmak için birbirlerini ezdi. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı

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Geceden renkli kareler objektiflere böyle yansıdı.

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Selin Ciğerci'nin düğününde ilginç anlar... Kimse ne olduğunu anlamadı!

Uzun zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci dün akşam nikah masasına oturdu.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /