Selena'yı üzdü: İşte Instagram'ın en çok takip erilen ünlüsü
Yıllardır Instagram'da en çok takip edilen ünlü olan Selena Gomez unvanın Cristiano Ronaldo'ya kaptırdı. Ronaldo 200 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen ünlüsü oldu. Onu The Rock lakabıyla tanınan Dwayne Johnson ve genç şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Selena Gomez ise dördüncü sırada.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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1
İşte Instagram'ın takipçi rekortmeni ünlüleri.
2
Cristiano Ronaldo'nun 200 milyon takipçisi var.
3
Ariana Grande 173 milyon takipçi ile ikinci sırada.
4
Dwayne Johnson ya da The Rock'ın takipçi sayısı 170 milyon.
5
Selena Gomez 167 milyon takipçi ile bu yıl dördüncü sırada.
6
Kylie Jenner'ın takipçi sayısı 159 milyon.
7
Ablası Kim Kardashian 158 milyon ile onun ardında.