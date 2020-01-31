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Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 10:18, /

Selena'yı üzdü: İşte Instagram'ın en çok takip erilen ünlüsü

Yıllardır Instagram'da en çok takip edilen ünlü olan Selena Gomez unvanın Cristiano Ronaldo'ya kaptırdı. Ronaldo 200 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen ünlüsü oldu. Onu The Rock lakabıyla tanınan Dwayne Johnson ve genç şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Selena Gomez ise dördüncü sırada.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1

 İşte Instagram'ın takipçi rekortmeni ünlüleri.

2

Cristiano Ronaldo'nun 200 milyon takipçisi var.

3

Ariana Grande 173 milyon takipçi ile ikinci sırada.

4

Dwayne Johnson ya da The Rock'ın takipçi sayısı 170 milyon.

5

Selena Gomez 167 milyon takipçi ile bu yıl dördüncü sırada.

6

Kylie Jenner'ın takipçi sayısı 159 milyon.

7

Ablası Kim Kardashian 158 milyon ile onun ardında.

8

Lionel Messi'nin 141 milyon takipçisi var.

9

Beyonce 139 milyon takipçiye sahip.

10

Neymar'ın takipçi sayısı 132 milyon.

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