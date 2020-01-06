Selena'ya 'Portekiz askeri' çarptı

Genç yıldız Selena Gomez, kumsalda yürürken birden acı içinde yere yığıldı ve... BACKGRID USA
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Genç yıldız Selena Gomez, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Honolulu tatilinde zor anlar yaşadı. Kumsalda dalgaların arasında arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Selena Gomez, bir anda büyük bir acıyla olduğu yere yığıldı. Bunun nedeni ise "Portekiz askeri" olarak da adlandırılan bir tür denizanası.
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Genç yıldızın ayağına çarpan denizanası nedeniyle acı içinde kıvrandığını gören arkadaşları hemen Gomez'e müdahale etti. Ancak Gomez uzun süre kumların üzerinden kalkamadı. Onun yürüyemediğini gören arkadaşları da hemen bir çare düşündü.
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Kumsaldaki bir genç adamı yardıma çağırdılar. Genç adam Selena Gomez'i sırtına alıp yürümeye başladı. Bu sırada acısı azalan Gomez de genç adamla şakalaşmaya başladı.
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Latince adı Physalia physalis olan bu denizanası Portekiz askeri olarak da biliniyor. Bunun nedeni görüntüsünün 18'inci yüzyılda kullanılan Portekiz savaş gemilerine ve aynı zamanda Portekiz askerlerinin giydiği kasklara benzemesi.
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Mavi ve mor renklerde olan denizanası gaz dolu bir mesane ile kaplı. Boyları 10 ile 25 cm arasındadır. Yüzme kesesi 30 santim uzunluğunda ve 15 santim yüksekliğindedir. Dokunaçları 50 metreye ulaşabilir.
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Portekiz askeri olarak bilinen bu denizanası aslında tek bir canlı değil. Bir sifonofor yani ayrı olarak yaşayamayan, ancak birlikte hayatta kalabilen bir hayvan kolonisi. BACKGRID USA