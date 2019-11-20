Dans videosu çok konuşulmuştu! Zeynep Alkan canlı yayında her şeyi anlattı

Şeyh Edebali, Kuruluş Osman dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi, özellikle mübarek günlerde Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderek dini ve idari konularda onun görüşlerini alır, fikirlerini önemserdi. Şeyh Edebali, dönemin birçok fakihi ile görüşmüş, onlardan dersler almış ve çok sayıda talebe yetiştirmişti. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali Türbesi nerede?
Kuruluş Osman dizisiyle Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Osman Gazi'nin edesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır. Peki, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey (Gazi) kimdir? Osman Bey'in eşi ve çocukları kimler?