Seks robotlarının fabrikadan evlere olan yolculuğu

Bilim adamı Sergi Santos'un geliştirdiği seks oyuncakları akıllandı; artık 'mod'unda olmadığında cinsel ilişki teklifini reddedebiliyor! Aşırı derecede agresif bir partner söz konusu olduğunda tepkisiz moda bürünebiliyor.
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