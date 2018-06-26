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    Haberler >Teknoloji>Seks robotlarının fabrikadan evlere olan yolculuğu

    Seks robotlarının fabrikadan evlere olan yolculuğu

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    Fotoğraf: CNET
    26.06.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:
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    Seks robotlarının fabrikadan evlere olan yolculuğuNext

    Bilim adamı Sergi Santos'un geliştirdiği seks oyuncakları akıllandı; artık 'mod'unda olmadığında cinsel ilişki teklifini reddedebiliyor! Aşırı derecede agresif bir partner söz konusu olduğunda tepkisiz moda bürünebiliyor.

    Etiketler: robot , seks robotu , teknoloji

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