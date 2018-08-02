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    Haberler >Gündem>Şehir şu an böyle

    Şehir şu an böyle

    Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule’den 4 bin 867 araç çıkış yaptı, 4 bin 721 aracın da Türkiye’ye girişi sağlandı.

    Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)
    02.08.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:
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    Şehir şu an böyleNext

    Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule’den 4 bin 867 araç çıkış yaptı, 4 bin 721 aracın da Türkiye’ye girişi sağlandı.

    Etiketler: Edirne , gurbetçi , Kapıkule Sınır Kapısı , son dakika

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