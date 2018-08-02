Şehir şu an böyle

Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule’den 4 bin 867 araç çıkış yaptı, 4 bin 721 aracın da Türkiye’ye girişi sağlandı.
Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule’den 4 bin 867 araç çıkış yaptı, 4 bin 721 aracın da Türkiye’ye girişi sağlandı.
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