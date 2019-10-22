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    Şehide acı veda... Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

    FIRAT'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun (29), Ankara'da toprağa verildi. Cenazeye gelinlik giyerek katılan şehidin nişanlısı Songül Aydemir, ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası Alim Coşkun, Umut Coşkun'u asker selamı ile son yolculuğa uğurladı.

    DHA
    22.10.2019 - 14:54 |Son Güncelleme:
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    Şehide acı veda... Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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