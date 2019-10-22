Haberler >Gündem>Şehide acı veda... Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehide acı veda... Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı
FIRAT'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun (29), Ankara'da toprağa verildi. Cenazeye gelinlik giyerek katılan şehidin nişanlısı Songül Aydemir, ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası Alim Coşkun, Umut Coşkun'u asker selamı ile son yolculuğa uğurladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.