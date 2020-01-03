Sefirin Kızı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman?
Tekrar bölümleri yayın akışında yer alan Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Sefirin Kızı dizisi en son yılbaşından hemen önce 30 Aralık’ta izleyicileriyle buluşmuştu. Son bölüm finalinde beklenmedik bir sahneyle karşılaşan izleyiciler yeni bölüm tarihini bekliyor. Peki, Sefirin Kızı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman?
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Sefirin Kızı dizisinin 4. bölüm fragmanı ekranlardaki yerini aldı ancak dizinin takipçileri yeni gelişmeleri öğrenmek için bir süre daha bekleyecek. Yeni yıl tatili ve yeni sezon bütçe çalışmaları nedeniyle pek çok kanal dizi ve programlarına ara verdi. Bu dizilerden biri de yeni dizi Sefirin Kızı oldu. Peki, başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisi hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm ne zaman?
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SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekran macerasına kısa bir ara veren Sefirin Kızı dizisi 4. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. En son 30 Aralık Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan Sefirin Kızı 13 Ocak Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin son bölümünde Sancar'ın Menekşe ile olan sahnesi hem şaşırtmış hem de merak uyandırmıştı. Sancar ve Nare arasında neler yaşanacağı Sefer Kızı 4. bölümde belli olacak.
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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven… Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.