Şeffaf gelin

Podyumun ünlü modellerinden Shanina Shaik sonunda muradına erdi. Shaik ve bir süredir birlikte olduğu DJ Ruckus, Bahamalar'da düzenlenen plaj düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Shanina Shaik törende Ralph and Russo imzalı şeffaf bir gelinlik giydi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.