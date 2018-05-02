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Şeffaf gelin

Ünlü model sonunda muradına erdi. Düğününde de çok konuşulan bu şeffaf gelinliği tercih etti.

Hürriyet Haber
02.05.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:
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Şeffaf gelinNext

Podyumun ünlü modellerinden Shanina Shaik sonunda muradına erdi. Shaik ve bir süredir birlikte olduğu DJ Ruckus, Bahamalar'da düzenlenen plaj düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Shanina Shaik törende Ralph and Russo imzalı şeffaf bir gelinlik giydi.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram

Etiketler: shanina shaik , dj ruckus , DÜĞÜN

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