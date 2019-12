Sedat Doğan, Cengiz Semercioğlu'na konuştu: İrem bana Venedik’te evlenme teklifi etti

◊ Sorun nerede başladı peki?



- Işın’la ayrılırken ekonomik sıkıntım yoktu. Boşanırken hiçbir şey talep etmedim. Mia’nın velaye-ti annesinde kaldı. Ben de kızımı her hafta sonu görmeyi sürdürdüm. Her şey iyi gidiyordu. Ta ki benim hayatıma biri girene kadar. Boşandıktan 2-3 ay sonra yeni bir ilişkiye başladım.



◊ Ünlü biriyle mi?



- Evet... İrem (Derici) ile... İyi bir ilişkimiz vardı. Bu ilişki medyaya yansıdıktan sonra Işın yeni bir projesi olmamasına rağmen sabah programlarına katılmaya başladı. Tabii o programlarda da Işın’a benim ilişkim soruldu. Işın o sorulara çok üzüldü, hatta bir iki programda ağladı. Sonrasında Işın’la kızımız için ilişkimize bir şans daha vermeyi konuştuk.



◊ İrem’le ilişkini bitirdin mi?



- Evet, bu durum İrem’le ilişkimizi etkiledi. İrem’le konuştuk ve ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Çünkü kızımız için Işın’la evliliğimize bir şans daha verebileceğimizi düşündüm. Fakat benim iliş-kim bittikten sonra Işın’ın hayatına birisi girdi.



◊ Işın’ın hayatına biri olduğunu nasıl öğrendin?



- Bir sabah telefonu elime aldım. Işın sosyal medyada fotoğraf paylaşmış, benim evimde, benim koltuğumda benim kazağımla bir arkadaş, kucağında da Mia. Altına da “gerçek aşk” diye not düşmüş.