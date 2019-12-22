Sedat Doğan, Cengiz Semercioğlu'na konuştu: İrem bana Venedik’te evlenme teklifi etti

◊ Bu arkadaş Tuğrul Odabaş mı?



- Evet... Benim de kafam attı, Işın’ı “Bu ne şimdi” diye aradım. “Seni ilgilendirmez” dedi. Tamam beni ilgilendirmez ama bu adamı kızımın hayatına bu kadar hızlı sokması bana saygısızlık. Bu du-rumu çok kafama taktım, sabahtan akşama kadar içmeye başladım.



◊ Bir parantez açıyorum buraya. Hayatındaki kadınlar hep ünlü. Ünlü kadınlar sende ne buluyor?



- Onlara sormak lazım. Ben zeki ve yaratıcı kadını seviyorum. Dolayısıyla birlikte bir şeyler yara-tabiliyorsak bu beni daha çok cezbediyor. Mesleki kariyerimle de ilgili tabii bu durum. Genellikle aynı ortamda bulunduğum hanımefendiler hep çok kibar ve zarif oldular. Ama hepsi olaylı bitti abi.



◊ Peki kapattık parantezi... Kaldığımız yerden devam edelim... İçmeye başladın dolayısıyla mesleki olarak da geriledin...



- Aynen öyle oldu. Sonra kızımı görememeye başladım. Işın, benim görüş günlerimde sürekli program değiştiriyordu. Bir bakıyordum, Tuğrul Bey’in annesinin evindeler, Instagram’da da “Babaanneyle hafta sonu keyfi” diye bir paylaşım. Ya bu çocuğun zaten bir babaannesi var! Bu tür provokasyonlarla mücadele ettim. Bunlarla mücadele ediyorken hayatı da sürdürmek kolay olmadı. Madde kullanmaya başladım.



◊ Daha önce kullanıyor muydun?



- Askere gitmeden önce kullanmıştım ama fakat hiç problem haline gelmemişti. Askerden dön-dükten sonra asla kullanmadım. Ama o zor dönemimde yeniden başladım. Maddeyi kullandıktan sonra Mia’yı görmeme kararı aldım. Işın da bu durumun buralara geleceğini tahmin etmiyordu. Bilseydi belki beni bu kadar provoke etmezdi.



