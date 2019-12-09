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Magazin
09 Aralık 2019 - 08:00,

Sedat Doğan adliye çıkışı konuştu: Bu bir diriliş hikayesi

Şarkıcı Işın Karaca’nın eski eşi ve kızı Mia’nın babası Sedat Doğan, 2.5 yıldır yaşadığı Brezilya’dan döndü.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Doğan, havalimanında gözaltına alındı.

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Dün polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Adliye önünde hakkındaki iddialara ilişkin basın açıklaması yapan Doğan, “Evladıma yeniden sarılacağım gün çok yakında gelecek biliyorum. Bu bir diriliş hikâyesi olacak, kızım ve benim için” diye konuştu.

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Doğan, sosyal medyada paylaştığı video sonrası eski eşi şarkıcı Işın Karaca’nın tehdit edildiğine yönelik açıklaması sorulması üzerine ise “Yaşadığım olumsuzlukları fırsat bilenler hakkımda karalama kampanyalarına başlamıştır. Bugün bu alçakların hesap verme zamanları geldi” dedi.

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Işın Karaca kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı: Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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