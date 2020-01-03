Seda Sayan'dan: Her gün TV’deyim nasıl gerdireyim

Bir hayranı İrem Derici’ye sosyal medyada “Seni ‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak görmek istiyoruz” diye yazmış, ünlü şarkıcının yanıtı “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla’mın kucağına mı oturayım” olmuştu. Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sayan’a Derici’nin bu sözleri soruldu. Sanatçı, “Gelip kucağıma oturabilir, seviyorum onu” dedi.
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OĞULCAN DOĞRU İNSANI ARIYOR
Sayan, bir partide karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki’yi oğluna istediği haberleri hakkında da konuştu: “İsteme olayı olmadı tabii. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik, espriler yaptık. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama Oğulcan evliliğe sıcak bakıyor artık. Doğru insanı arıyor.”
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Küçük dokunuşlar yaptırıyorum
Ünlü sanatçı, estetik yaptırdığı haberlerine de tepki gösterdi: “Ben her gün ekranlardayım, nasıl estetik yaptırıp gerdireyim? Tabii ki botoks gibi küçük dokunuşlar yaptırıyorum her kadın gibi. Her gün göz önündeyim, estetik için nekahet dönemi lazım.”