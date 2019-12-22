Kendisinden önce “Yemekteyiz”i sunan Onur Büyüktopçu’yu sahneye davet eden Seda Sayan, “Herkes sanıyor ki ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şey yok” dedi. Büyüktopçu da “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Bazı şeyler çok yanlış yansıtıldı” diye açıklama yaptı.