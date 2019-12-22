SEDA Sayan önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıktı. Ünlü sanatçıyı aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi.
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Misafirler arasında Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in yanı sıra Ezgi Mola, Hazar Ergüçlü, Enis Arıkan, Onur Büyüktopçu, Asena-Murat Kurşun, Cerem Onurluer ve Ceren Bektaş da vardı.
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Seda Sayan, iki saat süren sahne programının finalinde konuklarını sahneye davet etti. Oğlu Oğulcan Engin’le karşılıklı oynayan sanatçı, ayrıca onunla düet de yaptı. Anne-oğul uzun süre ayakta alkışlandı.
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Kendisinden önce “Yemekteyiz”i sunan Onur Büyüktopçu’yu sahneye davet eden Seda Sayan, “Herkes sanıyor ki ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şey yok” dedi. Büyüktopçu da “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Bazı şeyler çok yanlış yansıtıldı” diye açıklama yaptı.