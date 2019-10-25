Seda Bakan kızı ile gezmede... İşte Leyla bebek!

Mübarek cuma gününü karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren cuma mesajlarını incelemeye başladı. Cuma namazı öncesinde kalplerinden geçen güzel dilekleri paylaşmak isteyenler cuma mesajlarını aracı olarak görüyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları günaydın ve cuma mesajlarını birlikte iletiyor. İşte, sosyal medyada paylaşılan günaydın ve cuma mesajlarından derlemeler...
Geçen ay evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki akşam Papermoon çıkışında görüntülendi.