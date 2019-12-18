Schwandorf kurbanları anıldı

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ise şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi Schwandorf’da meydana gelen bu cinayet, 1960’lı yıllardan başlayarak Almanya’ya gelen vatandaşlarımızın bu ülkede maruz kaldıkları ilk ırkçı saldırı olması bakımından bir dönüm noktası teşkil etmiş ve ne yazık ki, bu tarihten sonra bir daha hiçbir şey aynı kalmamıştır. Nitekim bu tarihten sonra, Solingen örneğinde olduğu gibi, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız aşırı sağ ve neonazi örgütler tarafından ‘ortadan kaldırılması gereken!’ bir unsur olarak hedef tahtasına konulmuş ve maalesef bu saldırılar, NSU cinayetlerinde olduğu gibi yakın zamana kadar hız kesmeden devam etmiştir.”