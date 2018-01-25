Schröder, Güney Koreli nişanlısıyla evleniyor

Uzun süredir Güney Koreli So Yeon Kim ile aşk yaşayan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, başkent Seul’da bir basın toplantısı düzenledi. So Yeon Kim ile sonbaharda evleneceğini açıklayan Schröder, düğün yeri ve zamanını henüz belirlemediklerini söyledi.
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