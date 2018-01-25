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    Schröder, Güney Koreli nişanlısıyla evleniyor

    Güney Koreli tercüman sevgilisi 47 yaşındaki So Yeon Kim ile 2 yıldır birlikte olan 73 yaşındaki Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, evleneceklerini duyurdu.

    BERLİN
    25.01.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:
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    Schröder, Güney Koreli nişanlısıyla evleniyorNext

    Uzun süredir Güney Koreli So Yeon Kim ile aşk yaşayan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, başkent Seul’da bir basın toplantısı düzenledi. So Yeon Kim ile sonbaharda evleneceğini açıklayan Schröder, düğün yeri ve zamanını henüz belirlemediklerini söyledi.

    Etiketler: avrupadan haberler

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