Sinema tarihine geçtiler: O dokuz kişiden biri Scarlett
Hollywood'da yılın ödül sezonu hızlı başladı. Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçtikleri derken şimdi sırada Oscar ödülleri var. Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek olan tören için 10 Şubat'a kadar geri sayım sürecek. O gece de Los Angeles'ta gösterişli bir törenle kazananlar açıklanacak.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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1
Bu yıl adaylar açıklandığında dikkat çeken isimlerden biri de Scarlett Johansso oldu. Ünlü oyuncu Marriage Story (Evlilik Hikayesi) ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu.
2
Ama bu kadarla kalmadı aynı zamanda Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) ile de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi. Hangisini kazanır bilinmez ama Johansson, bu adaylıklarla adını da Oscar tarihine yazdırdı. Elbette aynı yıl iki farklı dalda Oscar adayı olan tek ünlü Scarlett Johansson değil. Gelin geçmişte de aynı yıl iki farklı dalda Akademi Ödülü'ne aday olan ünlüleri ve bu adaylıkların akıbetini bir hatırlayalım.
3
Jessica Lange
1982 yılında Frances ile en iyi kadın oyuncu, Tootsie ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü Meryl Streep'e kaptırdı. Ama en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.
4
Sigourney Weaver
1988 yılında Gorillas in the Mist ile kadın oyuncu, Working Girl ile yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu. Fakat her ikisini de kaybetti. En iyi kadın oyuncu Sanık ile Jodie Foster'a, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de The Accidental Tourist ile Geena Davis'e gitti.
5
Al Pacino
1992 yılında Scent of A Woman ile en iyi erkek oyuncu, Glengarny Glen Ross ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday oldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Gene Hackman'a kaptırdı. Ama en iyi erkek oyuncu ödülünü evine götürdü.
6
Holly Hunter
1993 yılında Piano ile kadın oyuncu, The Firm ile yardımcı kadın oyuncu adayı oldu. Piano'daki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Fakat yardımcı kadın oyuncu ödülünü Piano filmindeki küçük rol arkadaşı Anna Paquin'e kaptırdı.
7
Emma Thompson
1993 yılında The Remains of The Day ile kadın oyuncu, In The Name of the Father ile yardımcı kadın oyuncu ödülüne aday oldu. Her ikisini de kaybetti.
8
Julianne Moore
2002 yılında Far From Heaven ile en iyi kadın oyuncu, The Hours ile yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü Nicole Kidman'a, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü de Cathrine Zeta Jones'a kaptırdı.
9
Jamie Foxx
2005'te Ray ile en iyi erkek oyunçu, Collateral ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday oldu. En iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
10
Cate Blanchett
2007 yılında The Golden Age ile kadın oyuncu, I'm Not There ile yardımcı kadın oyuncu adayı oldu. İlkini Marion Cotillard'a ikincisini de Tilda Swinton'a kaptırdı.
11
Steven Soderbergh
Bu dokuz oyuncunun yanı sıra listenin bir de "bonusu" var: Yönetmen Steven Soderbergh.... 2000 yılında yönetmen dalında iki adaylık aldı. Biri Traffic, diğeri Erin Brokovich filmliyle. Traffic ona ödülü kazandırdı.