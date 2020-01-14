Sinema tarihine geçtiler: O dokuz kişiden biri Scarlett

Ama bu kadarla kalmadı aynı zamanda Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) ile de en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi. Hangisini kazanır bilinmez ama Johansson, bu adaylıklarla adını da Oscar tarihine yazdırdı. Elbette aynı yıl iki farklı dalda Oscar adayı olan tek ünlü Scarlett Johansson değil. Gelin geçmişte de aynı yıl iki farklı dalda Akademi Ödülü'ne aday olan ünlüleri ve bu adaylıkların akıbetini bir hatırlayalım.