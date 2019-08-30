Scarlett bile gölgede kaldı

Yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story adlı filmin galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. Başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Adam Driver ve Laura Dern bir yana, top modeller kırmızı halıya damga vurdu. Hatta zaman zaman filmin yıldızı Scarlett Johansson'u bile gölgede bıraktılar.
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