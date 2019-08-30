Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Scarlett bile gölgede kaldı

Scarlett bile gölgede kaldı

76'ıncı Venedik Film Festivali'nin en renkli galalarından biri dün gece yapıldı.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

Hürriyet Haber
30.08.2019 - 10:12 | Son Güncelleme:
1 / 24
Scarlett bile gölgede kaldıNext

Yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story adlı filmin galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. Başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Adam Driver ve Laura Dern bir yana, top modeller kırmızı halıya damga vurdu. Hatta zaman zaman filmin yıldızı Scarlett Johansson'u bile gölgede bıraktılar.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: scarlett johansson , laura dern , adam driver

En Yeni Kelebek Galeriler

Scarlett bile gölgede kaldı

Scarlett bile gölgede kaldı

'Erkek olduğumu 5 yaşında anladım'

'Erkek olduğumu 5 yaşında anladım'

Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı

Detaylar ortaya çıktı... Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor!

Detaylar ortaya çıktı... Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor!

'Ayşenaz seni bekliyoruz'

'Ayşenaz seni bekliyoruz'

Daha şimdiden özledi: Serenay Sarıkaya'dan "Yaz bitmedi, bitemez" paylaşımı

Daha şimdiden özledi: Serenay Sarıkaya'dan "Yaz bitmedi, bitemez" paylaşımı

Özgür Aras'ı dostları yalnız bırakmadı

Özgür Aras'ı dostları yalnız bırakmadı

Özcan Deniz'den sürpriz karar!

Özcan Deniz'den sürpriz karar!

Apar-topar Türkiye'ye döndü

Apar-topar Türkiye'ye döndü

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.