Sayısal ve Şans Topu çekilişi 15 Ocak akşamı devirle sonuçlandı!

Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları için açıklama Milli Piyango İdaresi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar hakkında açıklama yaptı. Peki, bu haftanın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları kapsamında kazandıran rakamlar neler oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar



SAYISAL LOTO 15 OCAK SONUÇLARI



Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 12 13 14 17 23 48



6 bilen kişi sayısı :3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.650.542,32 TL

5 bilen kişi sayısı :70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.288,15 TL

4 bilen kişi sayısı :4.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,05 TL

3 bilen kişi sayısı :98.071 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL



ŞANS TOPU 16 OCAK SONUÇLARI



Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 03 17 18 23 26 + 04



5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 900.665,15 TL

5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.842,50 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 254 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 457,70 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.003 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:48,45 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 7.952 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,05 TL

3 bilen kişi sayısı : 98.297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 66.752 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,75 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 202.304 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL