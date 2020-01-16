Sayısal ve Şans Topu çekilişi 15 Ocak akşamı devirle sonuçlandı!
Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Ocak akşamı hiçbir kupon sahibi tarafından bilinemeyince gelecek haftaya devretti. Peki, Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları kapsamında büyük ikramiye kazandıracak numaralar hangileri oldu? İşte, 15 Ocak Çarşamba akşamına dair Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları hakkında bazı bilgiler
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Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları için açıklama Milli Piyango İdaresi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar hakkında açıklama yaptı. Peki, bu haftanın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları kapsamında kazandıran rakamlar neler oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
6 bilen kişi sayısı :3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.650.542,32 TL 5 bilen kişi sayısı :70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.288,15 TL 4 bilen kişi sayısı :4.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,05 TL 3 bilen kişi sayısı :98.071 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL
5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 900.665,15 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.842,50 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 254 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 457,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.003 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:48,45 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.952 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,05 TL 3 bilen kişi sayısı : 98.297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 66.752 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,75 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.304 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL