Sayısal Loto sonuçları ile 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu – 4 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuçları
2020'nin ikinci Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Dört haftadır devreden Sayısal Loto ikramiyesi 4 Ocak tarihli çekiliş sonucunda sahibini buldu. 1285. hafta Sayısal Loto sonuçları ile 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Biletlerin ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden Sayısal Loto sonuçları araştırması yapıyor. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları
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1
Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak akşamından bu yana merak konusu olmaya devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi 4 Ocak Cumartesi günü tamamlandı. Büyük ikramiyenin 4 haftadır devretmesi nedeniyle Sayısal Loto'ya ilgi büyüktü. Ve beklenen oldu, Sayısal Loto sonuçları neticesinde 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...
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Sayısal Loto'da 6 bilen 1 talihli 8.865.560,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto 1285. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 168 kişi 5.690,00 TL, 4 bilen 8.654 kişi 82,95 TL ve son olarak 3 bilen 155.865 kişi 12,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
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Büyük ikramiyenin sahibini bulduğu. 4 Ocak Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye İstanbul Sarıyer'e isabet etti.
Kazandıran numaralar şu şekilde: 3,12,17,20,41,47
6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.865.560,50 TL
5 bilen kişi sayısı : 168 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.690,00 TL
4 bilen kişi sayısı : 8.654 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,95 TL
3 bilen kişi sayısı : 155.865 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL