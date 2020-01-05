Sayısal Loto sonuçları ile 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu – 4 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak akşamından bu yana merak konusu olmaya devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi 4 Ocak Cumartesi günü tamamlandı. Büyük ikramiyenin 4 haftadır devretmesi nedeniyle Sayısal Loto'ya ilgi büyüktü. Ve beklenen oldu, Sayısal Loto sonuçları neticesinde 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...