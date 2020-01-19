Sayısal Loto sonuçları 1 kişiye büyük ikramiye kazandırdı - 1289. Hafta Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto oyununun 1289. Hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi sonucunda 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto’da büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte 18 Ocak tarihli Sayısal Loto sonuçları…
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Sayısal Loto sonuçları 18 Ocak Cumartesi akşamından bu yana ilgi görüyor. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparak Sayısal Loto sonuçlarını inceliyor. Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Sayısal Loto sonuçları...
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Sayısal Loto oyununun 1289. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Çekilişte 5 bilen 123 kişi 7.130,75 TL, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100,45 TL ve 3 bilen 128.923 kişi ise 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul’un Kadıköy ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 8 bin 288'er lira, 4 bilen 4 bin 755 kişi 92'şer lira ve 3 bilen 98 bin 71 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.