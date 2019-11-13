Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.
2020 kurban bayramına yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Kurban ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 kurban bayramı ne zaman?