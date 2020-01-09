Sayısal Loto katlandı Şans Topu sevindirdi! 8 Ocak MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları

Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları bu hafta da pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 8 Ocak akşamı kuponlarına herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekiliş sonuçları açıklamasını araştırmaya başladı. Peki, idarenin yaptığı 8 Ocak Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, o konu hakkında resmi açıklamalar



SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



ŞANS TOPU SONUÇLARI



Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 49 kişi bin 927'şer lira, 4 artı 1 bilen 268 kişi 470'er lira, 4 bilen 3 bin 842 kişi 40'ar lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 434 kişi 25'şer lira, 3 bilen 96 bin 991 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 64 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 868 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kupon, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldı.