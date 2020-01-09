Sayısal Loto katlandı Şans Topu sevindirdi! 8 Ocak MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları
Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından 8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından açıklandı. Şans Topu'nda 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken Sayısal Loto'da ise ikramiye devrederek gelecek hafta için katlanmış oldu. Peki, 8 Ocak Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları kapsamında kazandıran numaralar hangileri? İşte, 8 Ocak Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar
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Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları bu hafta da pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 8 Ocak akşamı kuponlarına herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekiliş sonuçları açıklamasını araştırmaya başladı. Peki, idarenin yaptığı 8 Ocak Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, o konu hakkında resmi açıklamalar
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 49 kişi bin 927'şer lira, 4 artı 1 bilen 268 kişi 470'er lira, 4 bilen 3 bin 842 kişi 40'ar lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 434 kişi 25'şer lira, 3 bilen 96 bin 991 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 64 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 868 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldı.
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SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto çekilişleri MPİ tarafından saat 21:45'te gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 8 Ocak tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
20,25,28,38,40,49
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Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?
Sayısal Loto'nun 1284. çekiliş sonuçları açıklandı. Dağıtılacak olan ikramiye 12 milyon 448 bin 676 lira olarak açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı ise 8 milyon 865 bin 557 lira olarak açıklandı.
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ŞANS TOPU SONUÇLARI
8 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası yılın ikinci Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
4,12,18,28,33+11
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Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye aldı.