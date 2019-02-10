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    Sayısal Loto bu hafta devre gitti...9 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları

    Har hafta çarşamba ve cumartesi günleri Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Peki, bu haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, ikramiye tutarı ve Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları hakkında bazı bilgiler

    Hürriyet Haber
    10.02.2019 - 09:39 | Son Güncelleme:
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    Sayısal Loto bu hafta devre gitti...9 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçlarıNext



    Milli Piyango İdaresinin merkezinde gerçekleştirilen Sayısal Loto 1191. çekilişinin sonuçları, 9 Şubat tarihinde açıklandı. Açıklanan çekiliş sonuçlarına göre, 1 milyon 412 bin liralık büyük ikramiye gelecek haftaya devroldu. İşte, dün akşam gerçekleşen çekilişe ait rakam bilgileri ve bazı detaylar....

    Etiketler: sayısal loto sonuçları , son dakika , haberler

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