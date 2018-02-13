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Saygı ve gururla: Ata'nın huzurunda

Dünyaca ünlü yıldız Ankara'da ailesiyle buluştu. Sosyal medya paylaşımları olay oldu.

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:
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Saygı ve gururla: Atanın huzurundaNext

Tüm dünyaya parmak ısırtan işlere imza atan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, bir süredir doğup büyüdüğü Ankara'da. Bir süredir annesini ziyaret eden Alaş, gezisini de Instagram hesabından paylaşıyor. Alaş, en son paylaşımını ise Anıtkabir'den yaptı. Ünlü fotoğrafçı Anıtkabir pozunu " Saygı ve gururla" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, özellikle Türk takipçilerini heyecanlandırdı.

Fotoğraflar: Instagram- Mert Alaş

Etiketler: mert alaş , ankara , fotoğraf , instagram

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