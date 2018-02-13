Saygı ve gururla: Ata'nın huzurunda

Tüm dünyaya parmak ısırtan işlere imza atan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, bir süredir doğup büyüdüğü Ankara'da. Bir süredir annesini ziyaret eden Alaş, gezisini de Instagram hesabından paylaşıyor. Alaş, en son paylaşımını ise Anıtkabir'den yaptı. Ünlü fotoğrafçı Anıtkabir pozunu " Saygı ve gururla" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, özellikle Türk takipçilerini heyecanlandırdı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.