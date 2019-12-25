Savunma ve Havacılık Sanayii’nden 17 yılda 64,9 milyar dolarlık rekor ciro

SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI(2002-1018 YILLARI)



2002:248 milyon dolar



2003:331 milyon dolar2004:196 milyon dolar



2005:337 milyon dolar



2006:487 milyon dolar



2007:615 milyon dolar



2008:784 milyon dolar



2009:832 milyon dolar



2010:853 milyon dolar



2011:1 milyar 100 milyon dolar



2012:1 milyar 262 milyon dolar



2013:1 milyar 570 milyon dolar



2014:1 milyar 855 milyon dolar



2015:1 milyar 929 milyon dolar



2016:1 milyar 953 milyon dolar



2017:1 milyar 824 milyon dolar



2018:2 milyar188 milyon dolar



2019:(Ocak-Kasım): 2 milyar 496 milyon dolar



SAVUNMA VE HAVACILIK CİROSU



2002:1 milyar 62 milyon dolar



2003:1 milyar 301 milyon dolar



2004:1 milyar 37 milyon dolar



2005:1 milyar 591 milyon dolar



2006:1 milyar 855 milyon dolar



2007:2 milyar 438 milyon dolar



2008:3 milyar 87 milyon dolar



2009:2 milyar 900 milyon dolar



2010:3 milyar 707 milyon dolar



2011:4 milyar 381 milyon dolar



2012:4 milyar 756 milyon dolar



2013:5 milyar 76 milyon dolar



2014:5 milyar 101 milyon dolar



2015:4 milyar 908 milyon dolar



2016:5 milyar 968 milyon dolar



2017:6 milyar 693 milyon dolar



2018:8 milyar 761 milyon dolar