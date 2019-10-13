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Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncuları dikkat çekti! Savaşçı dizisi 2019 oyuncu kadrosu

Savaşçı dizisi yeni sezona yeni oyuncularla başlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı Savaşçı dizisinin oyun kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Peki, Savaşçı dizisinin oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Yeni sezonda Savaşçı dizisinin oyuncuları hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
13.10.2019 - 16:56 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncuları dikkat çekti Savaşçı dizisi 2019 oyuncu kadrosuNext



Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncuları arasında birbirinden deneyimli isimler yer alıyor. Müjde Uzman ve Zerrin Sümer gibi deneyimli oyuncuların kadroya dahil olduğu dizide, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dizinin yeni oyuncuları arasında yer aldı. İşte, Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncuları ve detaylı bilgiler

SAVAŞÇI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Savaşçı dizisinde Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadınını canlandıracak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru ise Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak. Diğer oyuncular hakkında bilgi almak için diğer sayfalara geçebilirsiniz.

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