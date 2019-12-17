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Televizyon
17 Aralık 2019 - 09:47,

Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi? 87. yeni bölüm fragmanına yorumlar arka arkaya geldi

Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi sorusu, son bölümün ardından binlerce kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Son bölümün ardından 87. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Savaşçı dizisi, son bölümün neden yarıda kesildiği ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Peki, Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi? İşte, Savaşçı dizisinin yarıda kesilmesinin ardından sosyal medyadan gelen yorumlar

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Savaşçı dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmış ve dizinin neredeyse sonlarına yaklaşılan süre içinde yarıda kesilmişti. Bu durumun ardından dizinin izleyenleri sosyal medyada dizinin neden yarıda kesildiğini öğrenmek istedi. Peki Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi? İşte yeni bölüm fragmanına gelen yorumlar

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Savaşçı dizisinin yarıda kesilmesinin ardından gelen yorumlardan bazıları...

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