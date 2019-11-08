Savaş Özbey yazdı: Seda Sayan, Oğulcan’ın karizmasını nasıl çizdi?

Seda Sayan ile Aleyna Tilki, Demet Akalın ve Okan Kurt'un 8. yıl dönümü partisine katıldı. Sayan, gecede Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attıktan sonra, 'Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler. Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi' dedi. Savaş Özbey, ikili arasındaki sohbeti köşesine taşıdı....
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.