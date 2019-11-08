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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
08 Kasım 2019 - 11:00,

Savaş Özbey yazdı: Seda Sayan, Oğulcan’ın karizmasını nasıl çizdi?

Seda Sayan ile Aleyna Tilki, Demet Akalın ve Okan Kurt'un 8. yıl dönümü partisine katıldı. Sayan, gecede Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attıktan sonra, 'Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler. Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi' dedi. Savaş Özbey, ikili arasındaki sohbeti köşesine taşıdı....

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Demet Akalın’la Okan Kurt’un yıldönümü eğlencesinde, Seda Sayan Aleyna Tilki’yi ayaküstü oğluna isteyiverdi.

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Çalan şarkı Erik Dalı: El gızı naziktir / El gızı naziktir / Amanın değmeye gelmez...
Aleyna Tilki ayağa kalkmış döktürüyor ama yakın markaja alındığının farkında değil.
Hemen dibindeki Seda Sayan “hamamda erkek annesi” atmacalığında.
O da oynar gibi yapıyor. “Oynar gibi yapıyor” diyorum, çünkü normalde çok daha güzel oynar ama asıl derdi başka: Göz ucuyla çaktırmadan Aleyna’nın röntgenini çekiyor.
En sonunda da bombayı patlatıyor: “Çok güzelsin” diyor; “Seni oğluma beğendim” diyor, “Olur mu Oğulcan’la bir şeyler?” diye soruyor.

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Seda Sayan’ın bunu tamamen iyi niyetle yaptığı belli.
Ama bence Oğulcan Engin’in karizmasını fena çiziyor.

4Niye mi İşte olasılıklar...

Niye mi? İşte olasılıklar...

İHTİMAL-1:
Oğulcan’ın hakikaten Aleyna’da gözü olabilir. Bunu da annesiyle paylaşmış olabilir.
AMA EKSİ PUAN:
Gelip kendisi konuşacağına annesini yollayan birinin Aleyna’ya çekici görüneceğini sanmam.

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İHTİMAL-2:
Oğulcan’ın hakikaten Aleyna’da gözü olabilir. Ama bu konuyu annesine hiç açmamıştır; Seda Sayan kendi kendine gelin güvey oluyordur.
AMA EKSİ PUAN:
Oğlunun hayatına böyle bodoslama müdahale edebilen bir kaynana, değil Aleyna’ya hiçbir kıza çekici görünmez.

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İHTİMAL-3:
Oğulcan’ın hakikaten hiçbir şeyden haberi yoktur. Seda Sayan her gözüne kestirdiğine, Oğulcan adına evlilik teklif ediyordur.
AMA YİNE EKSİ PUAN:
Anne değil, noter tasdikli vekil sanki. Yarın öbür gün de oğluna sormadan boşar bizi bu...

7O gelin seni bulacak

O gelin seni bulacak

Seda Sayan’ın “münasip gelin bulacağım” heyecanını anlamak mümkün.
Ama aceleyle camcı dükkanındaki fil gibi davranıyor, olacağı varsa da işin kafadan önünü tıkıyor.
Sporcu, sağlıklı, yakışıklı, meşhur, paralı oğlun var.

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Zaten sen istemesen de o gelin gelip seni bulacak. Elin kızlarını orada burada markaja alacağına...
Sen iyisi mi asıl ona hazır ol.
Bin yıllık “görücü usulü-aşk evliliği” tartışmamızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.

O sırada şarkı devam ediyor: El gızı narindir / El gızı narindir / Aman değmeye gelmez...

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş Özbey yazdı: Seda Sayan, Oğulcan’ın karizmasını nasıl çizdi?

Seda Sayan ile Aleyna Tilki, Demet Akalın ve Okan Kurt'un 8. yıl dönümü partisine katıldı. Sayan, gecede Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attıktan sonra, 'Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler. Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi' dedi. Savaş Özbey, ikili arasındaki sohbeti köşesine taşıdı....

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Fotoğraflar: AA /