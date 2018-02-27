Şaşkına çeviren keşif! Gizemli ayakkabı ormanı

Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher, yolculuk yaptığı sırada esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu. Yüzlerce ayakkabının ağaç dallarına bağlandığı görülen ormanın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla oluşturulduğu bilinmiyor.
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