Haberler >Dünya>Şaşkına çeviren görüntü! Şanzelize'de dükkan ve iş yerleri tek tek kapatıldı
Şaşkına çeviren görüntü! Şanzelize'de dükkan ve iş yerleri tek tek kapatıldı
'Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı.
'Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı.
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