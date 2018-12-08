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    Haberler >Dünya>Şaşkına çeviren görüntü! Şanzelize'de dükkan ve iş yerleri tek tek kapatıldı

    Şaşkına çeviren görüntü! Şanzelize'de dükkan ve iş yerleri tek tek kapatıldı

    'Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı.

    Ender DURUEL / PARİS (DHA) - AFP
    08.12.2018 - 06:15 | Son Güncelleme:
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    Şaşkına çeviren görüntü Şanzelizede dükkan ve iş yerleri tek tek kapatıldıNext

    'Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı.

    Etiketler: paris , şanzelize

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