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Şaşırtma taktiği

Ata Demirer, önceki akşam aralarında Sulhi Aksüt’ün de bulunduğu arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir mekanda buluştu. Ünlü komedyen, gecenin sonunda Aksüt’ün kadın arkadaşıyla görüntülenmemesi için ilginç bir plan yaptı.

Sayit DURMAZ
19.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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7 saatlik sohbetNext

7 saatlik sohbet

Ata Demirer ile arkadaşlarının sohbeti yaklaşık 7 saat sürdü. Gecenin sonunda kapıda ilk görünen isim de Demirer oldu.

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