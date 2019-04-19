Şaşırtma taktiği

Ata Demirer, önceki akşam aralarında Sulhi Aksüt’ün de bulunduğu arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir mekanda buluştu. Ünlü komedyen, gecenin sonunda Aksüt’ün kadın arkadaşıyla görüntülenmemesi için ilginç bir plan yaptı.
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