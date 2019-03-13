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    Haberler >Teknoloji>Şaşırtan bilimsel tespitler

    Şaşırtan bilimsel tespitler

    Az sonra okuyacaklarınızın pek çoğunu ilk kez öğreneceksiniz...

    Foto: İHA / AP / AFP
    13.03.2019 - 14:55 | Son Güncelleme:
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    Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar...

    Etiketler: bilim , teknoloji , uzay

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