Şaşırtan aşk söylentisi

Aslında gösteri dünyasının ünlüleri arasında yaş farkının önemi olmadığı daha önce de yaşanan örneklerle gözler önüne serildi. Ama yinede böyle söylentiler özellikle de iki tarafın hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği de 48 yaşındaki Naomi Campbell ile 25 yaşındaki Liam Payne cephesinden geldi.
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