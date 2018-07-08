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Sarmaş dolaş

Aslışah Alkoçlar, yeni aşkı Altuğ Leblebici’yi önceki gün babası Ender Alkoçlar’la tanıştırdı.

Hürriyet Haber
08.07.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:
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Sarmaş dolaşNext

Aslışah Alkoçlar, yeni aşkı Altuğ Leblebici’yi önceki gün babası Ender Alkoçlar’la tanıştırdı. Genç kadın, babası mekandan ayrıldıktan sonra sevgilisiyle sarmaş dolaş objektife yansıdı. ( Behlül AYDIN)

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