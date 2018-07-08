Aslışah Alkoçlar, yeni aşkı Altuğ Leblebici’yi önceki gün babası Ender Alkoçlar’la tanıştırdı. Genç kadın, babası mekandan ayrıldıktan sonra sevgilisiyle sarmaş dolaş objektife yansıdı. ( Behlül AYDIN)
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