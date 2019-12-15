Şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş 14 ayda boşandı!
Şarkıcı Aslı Demirer ile geçen yıl evlendiği aranjör Aytaç Özgümüş’ün evliliği tek celsede bitti. Fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadı.
Şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş, geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de düzenlenen bir törenle evlenmişti. Çiftin düğününe Ayşegül Aldinç, Gonca Vuslateri, Gökhan Türkmen ve Mehmet Erdem gibi çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi.
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Aslı Demirer, avukatı Zeynel Öztürk aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Aytaç Özgümüş’e boşanma davası açtı.
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Dava dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten Aslı Demirer, bundan sonra evliliklerini yürütemeyeceklerini ve anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini söyledi.
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İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına davacı Aslı Demirer ile davalı Aytaç Özgümüş avukatlarıyla katıldı.
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Mahkeme hâkiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız’ sorusu üzerine Aslı Demirer, “Davalı ile boşanmanın sonuçları konusunda anlaştık. Boşanmak istiyorum. Birbirimizden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebimiz yoktur” dedi.
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Davalı Aytaç Özgümüş de, boşamak istediğini ve Aslı Demirer’den herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların talebini kabul ederek boşanmalarına karar verdi.