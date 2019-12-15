Şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş 14 ayda boşandı!

“EVLİLİĞİ YÜRÜTEMEYECEĞİZ” Şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş, geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de düzenlenen bir törenle evlenmişti. Çiftin düğününe Ayşegül Aldinç, Gonca Vuslateri, Gökhan Türkmen ve Mehmet Erdem gibi çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi.