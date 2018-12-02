Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

    Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen Sarı Yelekliler protestolarının ardından Zafer Takı çevresinde incelemelerde bulundu.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters/Getty Images
    02.12.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:
    1 / 14
    Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron ParisteNext

    Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

    Etiketler:

    En Yeni Foto Galeriler

    Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

    Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

    Bataklıktı herkes yapma dedi! 7 yılda cennete çevirdi

    Bataklıktı herkes yapma dedi! 7 yılda cennete çevirdi

    Evlilik teklif ederken yüzüğü düşürdü

    Evlilik teklif ederken yüzüğü düşürdü

    Yok böyle gönderme! 'Ben daha az düştüm...'

    Yok böyle gönderme! 'Ben daha az düştüm...'

    Dünyanın en güzel annesi!

    Dünyanın en güzel annesi!

    Mesut Özil'den dev imza! Ronaldo'nun yanına...

    Mesut Özil'den dev imza! Ronaldo'nun yanına...

    Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk

    Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk

    İşte ilk 11'ler. Güneş ve Terim'den büyük sürpriz!

    İşte ilk 11'ler. Güneş ve Terim'den büyük sürpriz!

    Aile bir arada

    Aile bir arada

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.