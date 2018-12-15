Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Sarı yelekliler meydanda

    Sarı yelekliler meydanda

    Paris'te gösteri öncesi çok sayıda gözaltı var.

    Fotoğraflar: AA-REU-AFP-AP
    15.12.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:
    1 / 96
    Sarı yelekliler meydanda Next

    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

    Etiketler: Fransa , sarı yelekliler

    En Yeni Foto Galeriler

    Şehide en acı veda

    Şehide en acı veda

    Koç şart koştu, Yanal kabul etmedi! İşte o madde...

    Koç şart koştu, Yanal kabul etmedi! İşte o madde...

    Ceylanpınar sınırında hendek kazısı başlatıldı

    Ceylanpınar sınırında hendek kazısı başlatıldı

    Sarı yelekliler meydanda

    Sarı yelekliler meydanda

    Eminönü'nde milli piyango bileti kuyruğu

    Eminönü'nde milli piyango bileti kuyruğu

    Arnavutköy'de yangın

    Arnavutköy'de yangın

    Çığlık attı, gözyaşlarına boğuldu

    Çığlık attı, gözyaşlarına boğuldu

    Pistlerde adım atacak yer kalmadı

    Pistlerde adım atacak yer kalmadı

    Ünlü yıldız sürpriz bir kararla evlenmişti: Yüzüğümü de kendim yaptım!

    Ünlü yıldız sürpriz bir kararla evlenmişti: Yüzüğümü de kendim yaptım!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.