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Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenemeyecek, çocuk doğuramayacak

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor.

Hürriyet Haber
04.05.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:
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Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenemeyecek, çocuk doğuramayacakNext

Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor.. Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın?

Etiketler: Maria Teresa Turrion Borrallo , maria borrallo , prens george , prenses charlotte

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