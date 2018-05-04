Saraylarda yaşıyor, dünyayı geziyor: Ama hiç evlenemeyecek, çocuk doğuramayacak

Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor.. Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın?
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