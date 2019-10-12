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Saraydan kovuldu

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin genÃ§ nesil Ã¼yesinden ÅŸaÅŸÄ±rtan bir haber geldi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

HÃ¼rriyet Haber
12.10.2019 - 10:48 | Son GÃ¼ncelleme:
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Saraydan kovulduNext

Ailenin gelini Meghan Markle'Ä±n zor bir insan olduÄŸu ve Ã¶zellikle de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla iyi geÃ§inemediÄŸi iddialarÄ± sÄ±k sÄ±k basÄ±na yansÄ±yordu. Ama bu kez hiÃ§ beklenmedik bir yerden ÅŸaÅŸÄ±rtan bir haber geldi.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ

Etiketler: Kate Middleton , sophie agnew , kensington sarayÄ±

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