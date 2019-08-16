Ünlü şarkıcının annesi dayanamadı: Kızım değil, ben hamileyim!

Öyle ki bazı ünlüler hakkında daha onlar lohusa yataklarında yeni dünyaya gelen bebeklerinin sevicini yaşarken bile bu durum değişmez. Yeni bir bebeğin yolda olduğu ileri sürülür. Genellikle doğru çıkmasa da ünlü kadınlar sık sık bu durumla karşılaşır.
Hatta bir ünlünün annesi kızı hakkında çıkan bu söylentilerden öyle bıktı ki "Kızım değil, ben hamileyim" diye açıklama bile yaptı.
İşte haklarında en çok "o hamile" şeklinde söylenti çıkarılan ünlüler.
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