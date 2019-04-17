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Sarayda bulaşık bile yıkardı 

Ülkenin veliaht prensiyle evliydi ama saraydaki hayatı bambaşkaydı.

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 09:50 | Son Güncelleme:
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Sarayda bulaşık bile yıkardıNext

Ölümünün üzerinden 22 yıl geçti ama Prenses Diana hala sadece ülkesinde değil tüm dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntı daha gün ışığına çıktı.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: Prenses Diana , diana spencer , prens charles

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