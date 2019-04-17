Sarayda bulaşık bile yıkardı 

Ölümünün üzerinden 22 yıl geçti ama Prenses Diana hala sadece ülkesinde değil tüm dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntı daha gün ışığına çıktı.
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