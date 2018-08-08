Saray'da boşanma şoku: Duvarlar bile titredi!

Hayatlarını herkesin merak ettiği ingiliz kraliyet ailesi gerçekten masallardaki gib imi yaşıyor dersiniz? Yani "onler erdi muradına biz çıkalım kerevetine" tarzında... Pek de öyle değil. Çünkü özellikle de Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan zaman zaman dudak uçuklatan haberler de geliyor.
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