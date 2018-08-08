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Saray'da boşanma şoku: Duvarlar bile titredi!

Hayatlarını herkesin merak ettiği ingiliz kraliyet ailesi gerçekten masallardaki gib imi yaşıyor dersiniz? Yani "onler erdi muradına biz çıkalım kerevetine" tarzında... Pek de öyle değil. Çünkü özellikle de Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan zaman zaman dudak uçuklatan haberler de geliyor.

Hürriyet Haber
08.08.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Sarayda boşanma şoku: Duvarlar bile titrediNext

Bunlardan biri de son döneme kadar gündemden hiç düşmedi. Üç çocuğu ve kocasıyla mutlu bir şekilde hayatını sürdüren Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla titreten bir boşanma haberiydi bu.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USa, Pacific Coast, Hürriyet Arşiv 

Etiketler: Prens William , kate middleton

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