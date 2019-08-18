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    Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in hapisteki sırrı ortaya çıktı

    ABD'de "seri seks avcısı" olarak tanımlanan Jeffrey Epstein'in ölümüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fakat yankıları devam ediyor, Epstein'in hapishanedeki planları ortaya çıktı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
    18.08.2019 - 10:49 | Son Güncelleme:
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    Sapık milyarder Jeffrey Epsteinin hapisteki sırrı ortaya çıktıNext

    Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

    Etiketler: hapishane , Donald Trump

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