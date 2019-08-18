Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in hapisteki sırrı ortaya çıktı

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.
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