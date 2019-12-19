Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı!
Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları, 18 Aralık akşamı toplam 5 milyon lira civarında büyük ikramiyenin sahibini belirledi. Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi, İzmir ve Kırşehir'de iki kişinin yüzünü güldürdü. İşte, 18 Aralık Çarşamba akşamı noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler
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Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 966. Şans Topu ve 1280. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kamuoyu ile paylaşıldı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Şans Topu ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları sonrasında ikramiye kazandıran İzmir ve Kırşehir'in ilçeleri de Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 18 Aralık akşamına dair Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye tutarları
18 ARALIK ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO SONUÇLARI
18 Aralık Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Sayısal Loto 5 bilen kişi sayısı 78 olurken, Şans Topu için bu rakam 26 olarak açıklandı.
İşte, 18 Aralık tarihli Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları için Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamalar...
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18 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 966'ncı hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 11, 12, 17, 23, 26 ve artı 3 olarak belirlendi.
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Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
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18 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 13, 24, 25 ve 37 olarak belirlendi.
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Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.