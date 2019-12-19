Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 966. Şans Topu ve 1280. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kamuoyu ile paylaşıldı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Şans Topu ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları sonrasında ikramiye kazandıran İzmir ve Kırşehir'in ilçeleri de Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 18 Aralık akşamına dair Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye tutarları



18 ARALIK ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO SONUÇLARI



18 Aralık Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Sayısal Loto 5 bilen kişi sayısı 78 olurken, Şans Topu için bu rakam 26 olarak açıklandı.



İşte, 18 Aralık tarihli Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları için Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamalar...