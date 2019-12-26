Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı

Sayısal Loto ile Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Aralık akşamı gerçekleşen çekiliş ile kazandıran numaraları belirledi. Sayısal Loto sonuçlarında devir gerçekleşirken, Şans Topu sonuçlarında ise 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 25 Aralık Çarşamba akşamına dair Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları hakkında detaylı bilgiler



MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO SONUÇLARI



İdarenin yaptığı açıklamaya göre, 967. Hafta Şans Topu çekilişinde 881 bin liralık ikramiye Mersin Tarsus'a gitti.



1282. Hafta Sayısal Loto sonuçlarında ise 3 milyon 136 bin liralık büyük ikramiye 2. kez devretti.



İşte, Milli Piyango İdaresinin açıkladığı kazandıran numaralar...