Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı
Şans Topu ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 25 Aralık Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yayımlandı. Sayısal Loto çekilişinde devir gerçekleşirken, Şans Topu çekilişinde ise 881 bin lira 1 kişiyi mutlu etti. Peki, Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamalara göre 25 Aralık akşamı Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye kazandıran rakamlar neler oldu? İşte, çekiliş hakkında detaylı bilgiler
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Sayısal Loto ile Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Aralık akşamı gerçekleşen çekiliş ile kazandıran numaraları belirledi. Sayısal Loto sonuçlarında devir gerçekleşirken, Şans Topu sonuçlarında ise 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 25 Aralık Çarşamba akşamına dair Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları hakkında detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN ŞANS TOPU VE SAYISAL LOTO SONUÇLARI
İdarenin yaptığı açıklamaya göre, 967. Hafta Şans Topu çekilişinde 881 bin liralık ikramiye Mersin Tarsus'a gitti.
1282. Hafta Sayısal Loto sonuçlarında ise 3 milyon 136 bin liralık büyük ikramiye 2. kez devretti.
İşte, Milli Piyango İdaresinin açıkladığı kazandıran numaralar...
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 5, 21, 22, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı
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Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 15, 39, 40, 43 ve 46 olarak belirlendi.
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Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.