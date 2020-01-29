Sanki yanlış bedende doğmuşum

Irina Shayk kendisine yöneltilen "Ne zaman böyle hissetmeye başladın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "14 yaşından beri. Babam öldüğünde, artık aileme göz kulak olma sırasının bana geldiğini düşündüm" diye cevap verdi. Shayk "Neden bilmiyorum. Belki de hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden" diye sözlerini sürdürdü. Dünyanın en güzel kadınlarından ve en çok kazanan modellerinden biri olan Shayk, yetişme çağındaki bu kafa karışıklığının ise sonradan ortadan kalktığını ve artık kadın olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.