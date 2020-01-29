Moda dünyasının ünlü yüzlerinden Irina Shayk'tan samimi açıklamalar: "Benim erkek olmam gerekiyordu. Kendimi hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum."
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Bir süre önce ayrıldığı oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden Lea adında iki yaşında bir kızı olan 34 yaşındaki Irina Shayk çocukluğunda hep erkek olması gerektiğine inandığını anlattı. Shayk "O dönemde sanki yanlış bedende doğmuşum gibi hissediyorum" diye konuştu. Shayk, Vogue dergisinin Britanya edisyonu için hem kapak pozu verdi hem de derginin sorularını yanıtladı.
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Irina Shayk kendisine yöneltilen "Ne zaman böyle hissetmeye başladın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "14 yaşından beri. Babam öldüğünde, artık aileme göz kulak olma sırasının bana geldiğini düşündüm" diye cevap verdi. Shayk "Neden bilmiyorum. Belki de hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden" diye sözlerini sürdürdü. Dünyanın en güzel kadınlarından ve en çok kazanan modellerinden biri olan Shayk, yetişme çağındaki bu kafa karışıklığının ise sonradan ortadan kalktığını ve artık kadın olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.
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1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi İrina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Valerevna Shaykhlislamova. Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeri, bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.
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Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.
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Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi.
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Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar. Sovyet dönemini yansıtan tarzda küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.
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Yiyecek yemek bile bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. rina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. "
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İşte ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken de bu hayaline uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Shayk, o sırada dış görüntüsüyle dikkat çekti. Henüz 20 yaşındaydı ve böylece modelliğe başladı.Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına gien yolda ilk adımı da atmış oldu.
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Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.
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Shayk, en çok konuşulan ilişkilerinden birini aktör Bradley Cooper ile yaşadı. Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızları olan çift, herkes evlenmelerini beklerken yollarını ayırdı.