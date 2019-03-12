'Sanki dünyaya yeniden geldim'

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Edip Akbayram, kızı Türkü ile birlikte Roll Life dergisi için Işın Ergüney’e röportaj verdi. Bu röportaj sayesinde sanatçı, ilk kez müzisyen kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin ile objektif karşısına geçti.
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