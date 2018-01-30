Sandviç sevenlerin rüyalarına girecek...

Çocukken oyuna doyamadığımızda annelerimiz elimize bir tane tutuşturuverirdi. Öğrencilik yıllarımızda sabahlara kadar ders çalışırken midemiz kazındığında en büyük yardımcımız onlardı. Yetişkinliğimizde de işten güçten başımızı kaldıramadığımızda, ofiste masa başında öğle yemeklerimizin baş tacı oldular. Evet, sandviçlerden bahsediyoruz!
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