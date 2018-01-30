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Sandviç sevenlerin rüyalarına girecek...

Çok sıkışık anlarda da çok keyifli zamanlarda da hep elimizde olan sandviçi tüm dünya çok seviyor. İşte dünyanın dört bir yanından nefis sandviç çeşitleri...

Fotoğraflar: Alamy, Visual Hunt, Instagram, Imgur
30.01.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:
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Sandviç sevenlerin rüyalarına girecek...Next

Çocukken oyuna doyamadığımızda annelerimiz elimize bir tane tutuşturuverirdi. Öğrencilik yıllarımızda sabahlara kadar ders çalışırken midemiz kazındığında en büyük yardımcımız onlardı. Yetişkinliğimizde de işten güçten başımızı kaldıramadığımızda, ofiste masa başında öğle yemeklerimizin baş tacı oldular. Evet, sandviçlerden bahsediyoruz!

Etiketler: sandviç çeşitleri , dünya mutfakları , dünya mutfağı

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