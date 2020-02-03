KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± kazasÄ±: Ünlü oyuncuyu yerden zor kaldÄ±rdÄ±lar
Britanya Film ve Televizyon SanatlarÄ± Akademisi tarafÄ±ndan verilen BAFTA Ã–dÃ¼lleri bu yÄ±l 73'Ã¼ncÃ¼ kez yapÄ±ldÄ±. Sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sergilediÄŸi tÃ¶rende bir de talihsizlik yaÅŸandÄ±.
AFP, AP, REUTERS
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Londra'daki Royal Albert Hall'de yapÄ±lan gecenin ÅŸanssÄ±z konuÄŸu usta oyuncu Al Pacino oldu. 79 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± salona doÄŸru giden merdivenlere tÄ±rmanmaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Ä°ÅŸte o anda aniden dengesini kaybetti ve yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ne olduÄŸunu anlamayan usta oyuncu, hemen yanÄ±na koÅŸan iki gÃ¶revli tarafÄ±ndan yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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Al Pacino, daha sonra toparlandÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verdi. Usta oyuncunun bu kaza sÄ±rasÄ±nda sakatlanmamasÄ± baÅŸta kendisi olmak Ã¼zere birÃ§ok kiÅŸiye rahat bir nefes aldÄ±rdÄ±.
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DÃ¼nya sinemasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ± birer birer kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan geÃ§ip objektiflere poz verdi. TÃ¶rende Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan rol Ã§alan bir kiÅŸi daha vardÄ±: Ã–dÃ¼lleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton.Â Â
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38 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton'Ä±n ne giyeceÄŸi haftalar Ã¶ncesinden merak konusuydu. Sonunda DÃ¼ÅŸes kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ ve o anÄ± bekleyenlerin meraklarÄ± da giderilmiÅŸ oldu. DÃ¼ÅŸes, tam 8 yÄ±l Ã¶nce bir yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisinde giydiÄŸi Alexander McQueen imzalÄ± giysiyi giymiÅŸti. Ä°lk bakÄ±ÅŸta bunun, DÃ¼ÅŸes'in aynÄ± kÄ±yafeti tekrar tekrar giyme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olduÄŸu sanÄ±ldÄ±: Oysa gerÃ§ek bambaÅŸkaydÄ±. Bu yÄ±l BAFTA iÃ§in belirlenen giyim kurallarÄ±na uymuÅŸtu DÃ¼ÅŸes.Â
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Bu yÄ±lki tÃ¶rene katÄ±lacak konuklardan geÃ§miÅŸte giydikleri kÄ±yafetleri tekrar giymeleri ya da diktirmek yerine kiralamalarÄ± istenmiÅŸti. Ana temasÄ± "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik' olarak belirlenen bu giyim kurallarÄ±nÄ±n amacÄ± ise insanoÄŸlunun tabiata bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± karbon ayak izlerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca azaltÄ±lmasÄ±ydÄ±. Konuklar, Ã§evre dostu firmalarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafet ve aksesuarlar seÃ§meye de yÃ¶nlendirilmiÅŸti.
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Ä°ÅŸte DÃ¼ÅŸes de bu yÃ¼zden eski kÄ±yafetlerinden birini giymiÅŸti. Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± ise bu kurala en azÄ±ndan aynÄ± giysiyi giyme anlamÄ±na uymadÄ±.
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Ama Ã§evre dostu firmalardan giyinmeyi tercih etti. Ä°ÅŸte 2020 BAFTA gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan objektiflere yansÄ±yanlar.