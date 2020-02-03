38 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton'Ä±n ne giyeceÄŸi haftalar Ã¶ncesinden merak konusuydu. Sonunda DÃ¼ÅŸes kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ ve o anÄ± bekleyenlerin meraklarÄ± da giderilmiÅŸ oldu. DÃ¼ÅŸes, tam 8 yÄ±l Ã¶nce bir yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisinde giydiÄŸi Alexander McQueen imzalÄ± giysiyi giymiÅŸti. Ä°lk bakÄ±ÅŸta bunun, DÃ¼ÅŸes'in aynÄ± kÄ±yafeti tekrar tekrar giyme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olduÄŸu sanÄ±ldÄ±: Oysa gerÃ§ek bambaÅŸkaydÄ±. Bu yÄ±l BAFTA iÃ§in belirlenen giyim kurallarÄ±na uymuÅŸtu DÃ¼ÅŸes.Â